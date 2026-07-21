Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gezin in Gaza gedood bij Israëlische luchtaanval

Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza-Stad zijn dinsdag zes mensen gedood, melden de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Het gaat om een vader, moeder en hun vier kinderen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De aanval vond plaats in Sabra, een wijk in Gaza-Stad. Het huis van het gezin werd geraakt en vloog in brand. Israël heeft de aanval bevestigd en zei dat die gericht was op een strijder van Hamas.

Israël en Hamas sloten in oktober een staakt-het-vuren, maar Israël is daarna doorgegaan met het uitvoeren van luchtaanvallen op de Gazastrook. Sindsdien zijn volgens de Palestijnen zeker 1150 mensen gedood.

Geen schoon water

Vorige week begonnen Palestijnen online met de campagne: ‘Ze hebben je voorgelogen’. In filmpjes op sociale media vertellen burgers dat Israël niet is gestopt met de oorlog in Gaza en dat de aanvallen gewoon doorgaan, ondanks de afspraken uit het bestand.

Hulporganisatie CARE slaat dinsdag alarm over de gezondheidssituatie in Gaza. Veel mensen hebben nauwelijks schoon water om te drinken, koken en wassen. Doordat het rioleringssysteem is ingestort komt afvalwater in de enige natuurlijke zoetwaterbron terecht, zegt de hulporganisatie. Ziektes kunnen zich daardoor makkelijk verspreiden.

Volgens CARE wordt de situatie verergerd door het verder opschuiven van de zogenoemde gele lijn, de grens van het gebied dat onder Israëlische controle staat. Door het opschuiven van de lijn worden opvanglocaties onbereikbaar en zijn zo’n 1600 ontheemde mensen hun belangrijkste waterbron kwijtgeraakt, aldus CARE. De hulporganisatie roept het Nederlandse kabinet op om in te grijpen en te eisen dat hulpgoederen het gebied kunnen bereiken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties