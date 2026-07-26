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Geen Nederlanders onder slachtoffers aanslag in Berlijn

Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag zaterdag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag begin van de middag.

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Het ministerie heeft nauw overlegd met de Duitse autoriteiten.

De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat personeel aanwezig was bij de festiviteiten zaterdag in Berlijn. „Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door dit incident is getroffen, en we betuigen ons oprecht medeleven aan de slachtoffers, hun naasten en iedereen die hierdoor is geraakt. We wensen hen veel kracht en liefde toe in deze moeilijke tijd.”

De ambassade zegt verder dat je hoopt dat zoiets nooit gebeurt en dat er „een overweldigend gevoel van verdriet” heerst. Ook zegt de diplomatieke missie dat de open en democratische samenleving niet verdeeld en geïntimideerd mag raken. „Juist nu moeten we blijven vasthouden aan de kernboodschap van Pride: liefde, verbondenheid en inclusie.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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