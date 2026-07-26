Redactie
Redactie Buitenland 26 jul 2026
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Geen Nederlanders onder slachtoffers aanslag in Berlijn

People lay flowers in commemoration of the victims on July 26, 2026 near the site in the Tiergarten park in Berlin, where a car was driven the evening before into people killing one person and injuring 16 on the outskirts of the Christopher Street Day (CSD) parade. German police searched on July 26, 2026 for a suspect believed linked to Islamist circles after a car ploughed into a crowd near Berlin's Gay Pride celebrations, killing one person and wounding 16 others. The incident shattered what had been a day of celebration for hundreds of thousands attending Christopher Street Day, one of Europe's largest Pride events, and left revellers fleeing a central Berlin park as sirens echoed through the night. RALF HIRSCHBERGER / AFP
ANP / AFP / Ralf Hirschberger

Er zijn geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag zaterdag in Berlijn. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag begin van de middag.

Het ministerie heeft nauw overlegd met de Duitse autoriteiten.

De Nederlandse ambassade in Duitsland laat weten dat personeel aanwezig was bij de festiviteiten zaterdag in Berlijn. „Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door dit incident is getroffen, en we betuigen ons oprecht medeleven aan de slachtoffers, hun naasten en iedereen die hierdoor is geraakt. We wensen hen veel kracht en liefde toe in deze moeilijke tijd.”

De ambassade zegt verder dat je hoopt dat zoiets nooit gebeurt en dat er „een overweldigend gevoel van verdriet” heerst. Ook zegt de diplomatieke missie dat de open en democratische samenleving niet verdeeld en geïntimideerd mag raken. „Juist nu moeten we blijven vasthouden aan de kernboodschap van Pride: liefde, verbondenheid en inclusie.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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