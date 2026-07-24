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Grote evacuaties en crisisoverleg om branden in Frankrijk

De Franse regering houdt vrijdagavond crisisoverleg over de branden die het land teisteren. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez meldde dat al 110.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden in het zuidwesten.

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Nuñez zei dat de branden daar al een gebied van 14.000 hectare hebben getroffen. Hij beloofde dat de autoriteiten al het mogelijke zullen doen om de stad Bordeaux te beschermen tegen het vuur.

De regionale autoriteiten waarschuwen dat het vuur richting die stad beweegt. Dat betekent dat vermoedelijk ook nog duizenden andere mensen moeten vluchten.

Veel schade

Het totale aantal evacuees ligt landelijk bovendien nog hoger dan het aantal dat de minister noemde. Naast de 110.000 mensen die zijn geëvacueerd in Gironde, waar Bordeaux ligt, zijn er volgens de autoriteiten in het aangrenzende Landes ook tienduizenden mensen getroffen.

Het vuur veroorzaakt ook veel schade. In Gironde zou een honderdtal gebouwen zijn verwoest. Minister Nuñez zei op televisie dat de afgelopen dagen een voor Frankrijk ongekende situatie is ontstaan.

Crisisoverleg

Het crisisoverleg staat gepland voor 22.00 uur. Premier Sébastien Lecornu en minister Nuñez vergaderen dan met de ministers van onder meer Defensie, Volksgezondheid en Transport. President Emmanuel Macron stuurt volgens medewerkers aan op een grotere rol voor het leger.

Naast Frankrijk wordt ook buurland Spanje getroffen door grote natuurbranden. Het vuur woedt daar onder meer in de buurt van hoofdstad Madrid.

Nederlandse toeristen

Beide landen zijn populair onder toeristen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Nederlanders in Frankrijk vrijdag dat geen enkele regio van dat land gespaard lijkt te blijven voor de branden.

Nederlanders kregen het advies voor vertrek te checken of er een verhoogd risico op bosbranden is in het gebied waar ze heen willen. Ook wordt geadviseerd om niet laat in de avond door droge, bosrijke gebieden te rijden. Rook is daar dan minder goed zichtbaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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