Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Fauci beroept zich op zwijgrecht in verhoor over ontstaan covid

De bekende Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over het ontstaan van covid. Volgens Fauci is hij alleen maar gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De Republikein Rand Paul leidt een senaatscommissie over de oorsprong van het coronavirus dat in 2020 voor een pandemie zorgde. Volgens hem heeft het Amerikaanse gezondheidsinstituut NIH, waar Fauci destijds leiding aan gaf, meebetaald aan een bepaald virusonderzoek in Wuhan, de Chinese stad waar de covid-uitbraak begon. Fauci heeft dat al vaak ontkend en deed dat ook al meerdere keren in het Congres.

Volgens Paul heeft Fauci daarover gelogen. Hij en gezondheidsminister Robert F. Kennedy jr., beiden tegenstanders van covid-vaccins, hebben aangegeven dat ze hoopten dat Fauci zijn standpunten tijdens het verhoor in de Senaat zou herhalen, zodat hij vervolgd kon worden voor meineed.

„Duidelijke obsessie”

De 85-jarige Fauci gaat daar niet in mee. Hij zei in zijn openingsverklaring dat Paul een „duidelijke obsessie” heeft met zijn vervolging en lasterlijke uitspraken heeft gedaan. Ook is hij boos dat de senator honderden pagina’s uit het persoonlijke dagboek van Fauci heeft gepubliceerd om hem te intimideren. „Daarom kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat de enige reden dat ik voor deze commissie ben opgeroepen, is om mij iets te laten zeggen waardoor ik, in zijn woorden, ‘achter tralies’ beland.”

Fauci weigerde om meer dan negentig vragen te beantwoorden. Paul kondigde aan het eind van de zitting aan dat de senaatscommissie volgende week zal stemmen of de immunoloog schuldig is aan minachting van het parlement.

Wuhan

Fauci heeft van de vorige president Joe Biden al preventief gratie gekregen, omdat meerdere Republikeinen toen al met vervolging hadden gedreigd. Volgens Paul en Kennedy zou hij desondanks vervolgd kunnen worden voor meineed als hij die uitspraken daarna heeft gedaan.

De oorsprong van de COVID-19-uitbraak is nog altijd onzeker. De FBI zei in 2023 dat een lek uit een laboratorium in Wuhan het waarschijnlijkst was. China deed die claim af als onzin. Fauci heeft sinds 2021 de mogelijkheid opengehouden dat het virus uit een lab zou kunnen komen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties