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Farage geeft zetel op om zich herkiesbaar te stellen

De Britse politicus Nigel Farage geeft zijn parlementszetel op na onrust over zijn financiën, maar stelt zich wel herkiesbaar. Hij legt zijn politieke lot daarmee in handen van de kiezers, maakte hij bekend op een persconferentie. Farage voert met zijn anti-immigratiepartij Reform UK momenteel de peilingen aan.

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Farage, die internationaal bekendstaat als Mr Brexit, gaf een verklaring uit over zijn toekomst nadat er de afgelopen tijd veel discussie was over een donatie van 5 miljoen pond (bijna 6 miljoen euro). Die ontving hij in 2024 van een rijke donor en dat had hij volgens critici moeten melden. Er wordt nog onderzocht of hij de regels heeft overtreden.

De politicus betoogde steeds dat hij niets heeft misdaan en het geld ontving voordat hij in het parlement kwam. „Ik heb besloten dat de inwoners van Clacton zouden moeten oordelen over mijn acties”, zei hij, doelend op de kiezers in zijn kiesdistrict. „Deze tussentijdse verkiezing wordt een strijd tussen het volk en de gevestigde orde.”

Pers

Farage beklaagde zich uitvoerig over de pers, die hij verweet hem te demoniseren. Hij zei een lucratieve carrière te hebben opgegeven toen hij de Europese politiek inging om zich in te zetten voor een Brits vertrek uit de Europese Unie. „Laten we eerlijk zijn: als ik dat niet had gedaan, was er geen referendum geweest en ook geen Brexit.”

Sindsdien heeft hij het financieel goed gedaan en ontving hij ook een groot geldbedrag, erkende hij. Dat laatste vergeleek hij met het winnen van de loterij. Het geld is volgens Farage noodzakelijk om zijn beveiliging te betalen. Hij zei dat hij herhaaldelijk is belaagd en dat online wordt opgeroepen tot zijn dood. De autoriteiten kregen de kritiek zijn veiligheidsproblemen onvoldoende serieus te nemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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