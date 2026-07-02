Redactie
Redactie Buitenland 2 jul 2026
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Duizenden mensen geëvacueerd om natuurbranden in Zuid-Frankrijk

epa13081090 Flames from a wildfire burn through vegetation near Sainte-Valiere, Aude department, southern France, 02 July 2026. A large wildfire has been raging in southern France since 01 July, forcing scores of people to be evacuated, emergency services said. EPA/CHLOE REULET
ANP / EPA / CHLOE REULET

In het zuiden van Frankrijk zijn bijna 3000 mensen geëvacueerd om natuurbranden. De brandweer probeert met blushelikopters en blusvliegtuigen het vuur bij de plaatsen Sainte-Marie-la-Mer en Canet-en-Roussillon onder controle te krijgen.

Ongeveer de helft van de evacuees verbleef op campings in de omgeving. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond bij de bluswerkzaamheden. Volgens minister van Infrastructuur Laurent Nunen zijn sinds woensdag 1200 brandweerlieden bezig het vuur te bestrijden.

Frankrijk kreeg in juni te maken met recordhitte. Tijdens een elf dagen durende hittegolf klom de temperatuur tot boven de 40 graden in veel plaatsen, waardoor de kans op natuurbranden toeneemt.

Verschillende politici vinden dat de regering te weinig heeft gedaan om de Fransen te beschermen tegen de hittegolf. Parlementsleden van de Groenen hebben daarom een motie van wantrouwen ingediend.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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