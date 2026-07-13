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Europese landen vormen coalitie tegen ballistische raketten

Nederland, Oekraïne en acht andere Europese landen vormen een coalitie om zich beter te kunnen verdedigen tegen de snelste Russische raketten. Dat is besloten tijdens overleg van Oekraïne-bondgenoten in Parijs.

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Oekraïne wordt met die ballistische raketten haast dagelijks bestookt en heeft daarop nog nauwelijks een antwoord. Het land hoopt samen met Europese bondgenoten snel eigen afweermiddelen te ontwikkelen, omdat er een voortdurend tekort is aan de Amerikaanse Patriot-raketten die er wel raad mee weten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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