Redactie
Redactie Buitenland 13 jul 2026
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Europese landen vormen coalitie tegen ballistische raketten

epa13108623 French President Emmanuel Macron (R) talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) after an Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition meeting at the Quai d'Orsay in Paris, France, before a meeting with countries involved in the 'Coalition of the Willing' supporting Ukraine, 13 July 2026. EPA/Tom Nicholson / POOL MAXPPP OUT
ANP / EPA / TOM NICHOLSON / POOL

Nederland, Oekraïne en acht andere Europese landen vormen een coalitie om zich beter te kunnen verdedigen tegen de snelste Russische raketten. Dat is besloten tijdens overleg van Oekraïne-bondgenoten in Parijs.

Oekraïne wordt met die ballistische raketten haast dagelijks bestookt en heeft daarop nog nauwelijks een antwoord. Het land hoopt samen met Europese bondgenoten snel eigen afweermiddelen te ontwikkelen, omdat er een voortdurend tekort is aan de Amerikaanse Patriot-raketten die er wel raad mee weten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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