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Entree heffen aan toeristen in Venetië werkt hartstikke goed, zal dat ook gelden in Amsterdam en Giethoorn?

In Venetië wordt geld gevraagd aan toeristen die de populaire Italiaanse plaats willen bezoeken. Wat blijkt na twee jaar: het werkt naar behoren en zoals gehoopt. Zou dat ook het geval zijn als op drukke Nederlandse plekken de toerismehand wordt opgehouden?

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De speciale toegangsprijs die Venetië – als eerste stad ter wereld – in 2024 invoerde, zorgt voor een lichte daling van het aantal bezoekers. Het ‘entreegeld’ heeft de stad inmiddels ruim 5 miljoen euro opgeleverd, meldde NPO Radio 1 vanmorgen. Twee jaar geleden gold de nieuwe vorm van toerismebelasting als proef op 29 drukke dagen in het voorjaar en tijdens de zomer. Dagjesmensen moesten 5 euro per persoon betalen. Ook anders: bezoekers moeten zich vooraf online registreren en eenmaal in de stad een QR-code laten zien als zij worden gecontroleerd.

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Geen entreekaartje voor Venetië? Boete van 300 euro

Sinds Goede Vrijdag 2025 moeten bezoekers die niet van tevoren een kaartje hebben besteld 10 euro betalen. Dat is twee keer zoveel als tijdens de proef. Wie zich voor een kort bezoek langer dan drie dagen van tevoren aanmeldt, betaalt nog wel 5 euro. Burgemeester Luigi Brugnaro van Venetië zei met het entreegeld op drukke dagen de toestroom van toeristen te willen indammen. Inmiddels gebeurt dat op 54 drukke dagen van het jaar. Zonder kaartje bestaat het risico op een boete van 300 euro. Toeristen die in Venetië overnachten, gelden niet als dagjesmensen.

Hoogleraar toerisme Jan van der Borg stelt op Radio overigens wel dat het de oude Italiaanse stad qua regelwerk meer kost, dan dat er aan geld binnenkomt. Het uiteindelijke doel, minder massaal toerisme, is wél behaald, gaf Van der Borg in het Radio 1-programma Spraakmakers aan.

Goed idee voor drukke toeristische plaatsen in Nederland?

Op de radio vroeg men zich af of het idee van Venetië ook kan werken in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Giethoorn. Hoogleraar Van der Borg denkt van niet. Hij denkt dat een reserveringssysteem veel beter werkt. Hij vindt dat toeristen online moeten kunnen zien wanneer het druk of juist rustiger is. „Probeer mensen te trekken op momenten dat het minder druk is.” Gabriella Esselbrugge van een hotel-restaurant in Giethoorn is het met de hoogleraar toerisme eens.

Ook gemeenteraadslid Haweya Abdillahi (PRO Amsterdam) denkt niet dat het vragen van een entreeprijs als in Venetië veel effect zal hebben. En dat wil men in de hoofdstad ook niet. „Amsterdam is altijd een open en tolerante stad geweest.” Daarom heft de stad een hoge toeristenbelasting. Abdillahi: „In 2027 wordt deze verhoogd naar 16 procent en stijgt vervolgens elk jaar met 1 procent.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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