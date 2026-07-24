Redactie
Redactie Buitenland 24 jul 2026
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Roemenië haalt voor het eerst drone neer in luchtruim

epa12337335 A Romanian F16 jet fighter performs during the Bucharest International Air Show 2025 (BIAS), at Baneasa Airport in Bucharest, Romania, 30 August 2025. Thousands of people gathered on the runway of 'Aurel Vlaicu' International Airport for the 15th edition of the Bucharest International Air Show (BIAS), largest air show in Romania, to see more than 200 civil and military aircrafts, and 200 pilots and paratroopers performing aerobatics and demonstrative flights. EPA/ROBERT GHEMENT
ANP / EPA / Robert Ghement

Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Nicușor Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vrijdagochtend uit de lucht heeft geschoten.

Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. De autoriteiten doen onderzoek naar de details en omstandigheden van het incident.

Roemenië is een buurland van Oekraïne en ligt aan de Zwarte Zee, waar regelmatig aanvallen op schepen plaatsvinden. Het Roemeense luchtruim is de afgelopen jaren geregeld geschonden door drones, die soms ook neerstorten op Roemeens grondgebied. Maar voor zover bekend was het tijdens de oorlog nog niet eerder gebeurd dat Roemenië zelf actief een toestel neerhaalde.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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