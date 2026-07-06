Redactie
Redactie Buitenland 6 jul 2026
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Dodental uitbraak ebola in Congo boven de 500

epa13075381 Staff carry a coffin for a victim of Ebola at the hospital in Mongbwalu, Ituri, Democratic Republic of Congo, 26 June 2026 (issued 30 June 2026). Mongbwalu in Ituri, a town situated in the eastern Democratic Republic of the Congo, is where the Bundibugyo Ebola virus outbreak is believed to have started. Ituri is the most affected province, with 1,165 confirmed cases from 23 health zones, according to the country's Ministry of Health. EPA/DIEUDONNE DIROLE
ANP / EPA / DIEUDONNE DIROLE

Bij de jongste uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor zover bekend 506 patiënten overleden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op 1561. Ruim 250 patiënten zijn inmiddels hersteld. In het buurland Oeganda zijn twee mensen aan de Bundibugyo-versie van ebola overleden.

Afgelopen week is een kleine proef gestart in het 116 miljoen inwoners tellende Congo om te proberen behandeling mogelijk te maken. Dat is vooralsnog niet mogelijk met dit virus.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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