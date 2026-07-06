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Dodental uitbraak ebola in Congo boven de 500

Bij de jongste uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor zover bekend 506 patiënten overleden. Het totaal aantal geregistreerde besmettingen staat op 1561. Ruim 250 patiënten zijn inmiddels hersteld. In het buurland Oeganda zijn twee mensen aan de Bundibugyo-versie van ebola overleden.

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Afgelopen week is een kleine proef gestart in het 116 miljoen inwoners tellende Congo om te proberen behandeling mogelijk te maken. Dat is vooralsnog niet mogelijk met dit virus.

ANP

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