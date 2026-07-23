Redactie
Redactie Buitenland 23 jul 2026
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Hulporganisatie: financiële hulp Venezuela schiet ernstig tekort

A person stands amid the rubble of a collapsed multi-storey building in Caraballeda, Venezuela, on July 20, 2026, following the June 24 earthquakes. Federico PARRA / AFP
ANP / AFP / FEDERICO PARRA

Duizenden mensen wonen een maand na de dodelijke aardbevingen in Venezuela nog steeds in tijdelijke opvangcentra. Dat meldt de Norwegian Refugee Council (NRC). De hulporganisatie waarschuwt dat de financiële hulp aan het land ernstig tekortschiet.

Volgens de NRC hebben tot 1,3 miljoen mensen humanitaire hulp nodig in de door de aardbevingen getroffen gebieden. Daar is nog lang niet genoeg geld voor. Op dit moment is de financiering voor minder dan 40 procent rond. „De wereld mag niet wegkijken”, benadrukt landendirecteur Elena Vicario.

Voor de ramp had meer dan een kwart van de bevolking al hulp nodig. De hulporganisatie noemt het belangrijk dat die groep niet vergeten wordt.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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