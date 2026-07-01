Redactie
Redactie Buitenland 1 jul 2026
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Dodental door flatbrand in Antwerpen opgelopen

epa13066547 Medical team at the scene as a Eurostar train from Liege got stuck outside the train station, and passengers got unwell due to the heat in Leuven, Belgium, 26 June 2026. The civil protection evacuates passengers and distributes water to the passengers. Authorities activated the alert phase of the national ozone and heatwave plan across the entire country in response to the prolonged period of extreme heat. The temperatures in Belgium are expected to remain above 30°C throughout the week, with highs reaching up to 38°C. EPA/OLIVIER MATTHYS
ANP / EPA / Olivier Matthys

Het dodental van de uitslaande flatbrand in Antwerpen is opgelopen tot zes, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van vijf doden. De brand is nog altijd niet onder controle, maar wordt niet meer groter.

Volgens HLN zouden alle aanwezigen inmiddels zijn geëvacueerd, maar de brandweer heeft dat nog niet bevestigd. Zij worden opgevangen in een nabijgelegen zorgcentrum, waar ook slachtofferhulp aanwezig is.

Onder anderen de 92-jarige oud-burgemeester van Antwerpen Bob Cools en zijn vrouw wonen in het pand. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis, al gaat het goed met hem, zei hij tegen HLN.

200 bewoners

In het pand op de Antwerpse Linkeroever wonen zeker tweehonderd mensen. De brandweer zei eerder nog niet te kunnen zeggen hoeveel mensen aanwezig waren.

De brandweer vermoedt dat het bedwingen van het vuur nog enkele uren kan duren.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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