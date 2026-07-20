Redactie
Redactie Buitenland 20 jul 2026
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Dodental aanval op vrachtschip bij Odesa opgelopen

Two ships sail near the sea port of Odesa on February 19, 2026.on February 19, 2026. The main gateway to the Black Sea and beyond, Odesa is a key logistics hub for Ukraine, one of the world's top agricultural exporters. Russia has intensified its attacks on the region - tripling the number of missile and drone strikes over the last year in what officials call an attempt to cut Ukraine off from the sea. Oleksandr GIMANOV / AFP
ANP / AFP / Oleksandr GIMANOV

Het dodental door een aanval op een vrachtschip bij de haven van Odesa is verder opgelopen. De Oekraïense autoriteiten melden dat er tien doden vielen en houden Rusland verantwoordelijk voor het beschieten van het vaartuig.

Het zou gaan om het schip Golden Leo, dat vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. De opvarenden komen uit onder meer India en Syrië, zeggen de Oekraïense autoriteiten.

Rusland zou het schip met raketten onder vuur hebben genomen toen het „de gevechtszone verliet met een lading graan”. Het reddingswerk ging volgens Oekraïense media ’s nachts door.

De autoriteiten maakten eerder melding van zes doden en stelden dat acht andere opvarenden gered konden worden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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