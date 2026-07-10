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Veel slachtoffers Spanje mogelijk buitenlands, meerdere vermisten

De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos uit het buitenland komen. Negentien mensen worden vermist.

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In bosrijk gebied bij de plaats in Andalusië vielen doden toen vuur daar snel om zich heen greep. De slachtoffers probeerden schijnbaar voor de brand te vluchten en overleefden dat niet.

Het dodental staat inmiddels op elf en dat maakt het de dodelijkste natuurbrand in Spanje sinds 2005. Regionaal leider Juan Manuel Moreno Bonilla zei op de radio dat er mogelijk ook een twaalfde persoon is omgekomen.

Stroomkabel

De slachtoffers moeten nog worden geïdentificeerd, maar komen mogelijk niet uit Spanje. „Alles wijst erop dat het merendeel, of mogelijk zelfs alle omgekomen mensen, buitenlanders zijn”, zei regiominister Antonio Sanz. Zo denken de autoriteiten dat vier personen die omkwamen in een voertuig mogelijk Britten zijn. Dat komt omdat het stuur aan de rechterkant zat, zoals gebruikelijk is in het Verenigd Koninkrijk.

Getuigen hebben verklaard dat de brand is ontstaan door een losgeraakte stroomkabel. Het vuur kon zich daarna snel verspreiden. Uit voorzorg worden wegen gesloten en omwonenden geëvacueerd.

Terwijl de hulpdiensten proberen het vuur te bestrijden, gaan Spanje en buurland Frankrijk weer gebukt onder erg hoge temperaturen. Die gaan vrijdag weer richting de 40 graden. Beide landen hebben de afgelopen jaren vaker te maken gehad met grote natuurbranden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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