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Doden door bosbranden in Zuid-Spaanse provincie Almería

Bij bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería zijn ten minste twaalf doden gevallen. Dat melden Spaanse media, waaronder Cadena Ser.

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Volgens Cadena Ser kwamen de meeste mensen om het leven toen ze aan de branden probeerden te ontsnappen in hun auto. In de plaats Bédar liep een man brandwonden op. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Almería.

Bédar werd ten gevolge van de branden helemaal geëvacueerd. Dat verliep moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. De branden braken donderdagmiddag uit.

‘Immens verdriet’

Antonio Sanz, functionaris van de zuidelijke regio Andalusië, zei dat de branden de ernstigste ooit in de regio zijn. „Het verdriet is immens. Andalusië is in rouw en ons hart is bij Almería en alle getroffenen.”

Ook in de provincie Málaga, ten westen van Almería, zijn bosbranden uitgebroken, melden de autoriteiten van Andalusië. In het plaatsje Benahavís zijn de bewoners van 400 woningen geëvacueerd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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