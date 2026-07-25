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Dode en meerdere gewonden na incident tijdens Pride in Berlijn

De vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Ongeveer vijftien personen raakten gewond, meldt de politie. Meerdere van hen zijn levensgevaarlijk gewond.

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In Berlijn waren honderdduizenden mensen op de been voor de feestelijke bijeenkomst. In de buurt van de festiviteiten zou ’s avonds rond 22.00 uur met een voertuig zijn ingereden op mensen.

Er bestaat nog onduidelijkheid over wat precies is voorgevallen. Er zijn berichten dat de betrokken bestuurder te voet is gevlucht.

De politie bevestigt dat de bestuurder het voertuig achterliet in Tiergarten Park, een bosrijk gebied in de hoofdstad. Er wordt gezocht naar de inzittende of inzittenden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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