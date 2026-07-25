Redactie
Redactie Buitenland 25 jul 2026
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Dode en meerdere gewonden na incident tijdens Pride in Berlijn

Participants march near the Brandenburg Gate during the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin on July 25, 2026. During this year's CSD parade, taking place under the slogan 'Taking a stand is Hot', various groups demonstrate in support of diversity, human rights, and the protection of minorities. RALF HIRSCHBERGER / AFP
ANP / AFP / Ralf Hirschberger

De vermoedelijke aanrijding tijdens de Pride in Berlijn heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Ongeveer vijftien personen raakten gewond, meldt de politie. Meerdere van hen zijn levensgevaarlijk gewond.

In Berlijn waren honderdduizenden mensen op de been voor de feestelijke bijeenkomst. In de buurt van de festiviteiten zou ’s avonds rond 22.00 uur met een voertuig zijn ingereden op mensen.

Er bestaat nog onduidelijkheid over wat precies is voorgevallen. Er zijn berichten dat de betrokken bestuurder te voet is gevlucht.

De politie bevestigt dat de bestuurder het voertuig achterliet in Tiergarten Park, een bosrijk gebied in de hoofdstad. Er wordt gezocht naar de inzittende of inzittenden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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