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Dit doet rook van een bosbrand met je gezondheid

Je hoeft niet dichtbij een bosbrand te wonen om de gevolgen van de rook te merken. De rook van grote bosbranden kan honderden kilometers reizen en schadelijke stoffen verspreiden die invloed hebben op je gezondheid. Van prikkende ogen en hoesten tot ernstigere klachten aan de luchtwegen en mogelijk het hart- en vaatstelsel: vooral de kleinste rookdeeltjes vormen een risico.

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Europa krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van bosbranden. Vooral Zuid-Europese landen zoals Spanje, Portugal, Italië en Griekenland kampen regelmatig met grote natuurbranden door extreme hitte en langdurige droogte. Maar ook andere delen van Europa kunnen last krijgen van rook die door de atmosfeer wordt aangevoerd.

Wat die rook precies met de gezondheid doet, legt Colleen Reid uit aan The Conversation. Zij is milieugezondheidsonderzoeker aan de University of Colorado en onderzoekt de gevolgen van luchtvervuiling door natuurbranden. Volgens haar is vooral het fijnstof in de rook een probleem: deze piepkleine deeltjes kunnen diep in de longen terechtkomen en zich uiteindelijk door het lichaam verspreiden.

Wat zit er eigenlijk in bosbrandrook?

Bosbrandrook bestaat uit een ingewikkelde mix van schadelijke stoffen. Daarin zitten onder meer koolmonoxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en fijnstof.

De grootste zorgen gaan uit naar de allerkleinste deeltjes: PM2.5. Dat zijn stofdeeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer – vele malen dunner dan een mensenhaar. Juist omdat deze deeltjes zo klein zijn, kunnen ze diep doordringen in de luchtwegen. Sommige kunnen zelfs via de longen in de bloedbaan terechtkomen.

Wanneer niet alleen bomen en planten verbranden, maar ook huizen, voertuigen of andere materialen, kan de rook nog giftiger worden. Denk aan stoffen uit plastic, verf, elektronica en meubels.

Waarom krijgen we vaker met natuurbrandrook te maken?

Grote natuurbranden komen wereldwijd steeds vaker voor en worden vaak ook heviger, zoals nu in Spanje en Frankrijk. Een belangrijke oorzaak is het veranderende klimaat. Warmere temperaturen, langere droge periodes en harde wind zorgen voor omstandigheden waarin natuur sneller uitdroogt en branden zich gemakkelijker verspreiden.

In Europa is dat vooral zichtbaar rond de Middellandse Zee. Jaar na jaar worden daar grote gebieden getroffen door bosbranden. Maar ook landen waar zulke branden vroeger minder vaak voorkwamen, krijgen steeds vaker te maken met extreme droogte en verhoogd brandgevaar.

Daarnaast houdt rook zich niet aan landsgrenzen. Een grote brand in één regio kan dagen later nog invloed hebben op de luchtkwaliteit in andere landen.

Welke klachten kun je krijgen van bosbrandrook?

Niet iedereen reageert hetzelfde op rook, maar veelvoorkomende klachten zijn:

hoesten;

benauwdheid;

geïrriteerde of tranende ogen;

hoofdpijn;

vermoeidheid;

jeuk of huidirritatie.

Volgens onderzoek kunnen periodes met veel bosbrandrook ook leiden tot meer ziekenhuisopnames voor luchtwegproblemen, zoals astma-aanvallen.

De reden? De kleine rookdeeltjes kunnen ontstekingen veroorzaken in het lichaam. Daardoor worden niet alleen de longen belast, maar mogelijk ook andere organen.

Er zijn daarnaast aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan rook van natuurbranden gevolgen kan hebben voor zwangere vrouwen en mensen met hart- en vaatproblemen. Onderzoekers bekijken nog hoe groot die risico’s precies zijn.

Wie loopt extra risico?

Voor gezonde volwassenen leidt een korte periode met rook vaak vooral tot tijdelijke klachten. Maar sommige groepen moeten extra voorzichtig zijn.

Dat geldt vooral voor:

mensen met astma of COPD;

ouderen;

jonge kinderen;

mensen met hart- en vaatziekten;

zwangere vrouwen.

Voor hen kan vervuilde lucht sneller leiden tot ernstige klachten.

Hoe weet je of de lucht van een bosbrand ongezond is?

Alleen naar buiten kijken is niet genoeg. Soms ruik je rook of zie je een waas in de lucht, maar schadelijke fijnstofdeeltjes kunnen ook aanwezig zijn zonder dat ze duidelijk zichtbaar zijn. Daarom is het verstandig om de luchtkwaliteit in de gaten te houden via officiële luchtkwaliteitsmetingen en apps.

In Nederland en andere Europese landen worden de concentraties fijnstof continu gemeten. Bij verhoogde waarden wordt vaak aangegeven welke groepen extra moeten opletten.

Wat kun je zelf doen tegen bosbrandrook?

De belangrijkste regel bij slechte luchtkwaliteit: beperk hoeveel rook je inademt.

Een aantal praktische tips:

Houd ramen en deuren gesloten als de buitenlucht vervuild is.

Beperk zware inspanning buiten, zoals intensief sporten.

Gebruik een luchtreiniger met een goed filter als je die hebt.

Controleer filters van ventilatie- en aircosystemen regelmatig.

Zoek eventueel een plek op met goede luchtfiltering, zoals een gebouw met een modern ventilatiesysteem.

Moet je toch naar buiten? Dan kan een goed aansluitend FFP2- of FFP3-masker helpen om een deel van de kleine rookdeeltjes tegen te houden.

Een los mondkapje, zoals een standaard chirurgisch masker, sluit minder goed aan en biedt daarom veel minder bescherming tegen fijnstof.

Klimaat maakt het probleem groter

Volgens onderzoekers wordt de kans op grote natuurbranden groter door de combinatie van klimaatverandering, droogte en extreme hitte.

Daardoor is bosbrandrook niet alleen een probleem voor mensen die vlak bij een brand wonen. Ook inwoners van gebieden honderden kilometers verderop kunnen ermee te maken krijgen.

De belangrijkste boodschap: houd de luchtkwaliteit in de gaten en neem maatregelen zodra de waarden verslechteren. Want ook als het vuur ver weg is, kan de rook nog steeds invloed hebben op je gezondheid.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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