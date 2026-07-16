Redactie
Redactie Buitenland 16 jul 2026
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Doden en gewonden bij brand in Algerijns weeshuis

epa13114480 A police van enters the premises of an orphanage affected by a fire, in the Algiers suburb of Mohammadia, Algeria, 16 July 2026. At least 11 children lost their lives and 19 others were injured in the fire that broke out early on 16 July, according to Algerian Civil Protection agency. EPA/MOHAMED MESSARA
ANP / EPA / Mohamed Messara

Bij een brand in een weeshuis in Algerije zijn volgens de plaatselijke hulpdiensten zeker elf doden en negentien gewonden gevallen. Onder de doden zijn ook kinderen.

Tien mensen hebben brandwonden. Vijf gehandicapte kinderen konden worden gered. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het weeshuis staat in een buitenwijk ten oosten van het centrum van de Algerijnse hoofdstad. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

President Abdelmadjid ​Tebboune heeft zijn condoleances overgebracht. Premier Sifi Ghrieb heeft een bezoek gebracht aan slachtoffers in een brandwondencentrum.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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