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Media: meerdere doden en vermisten bij brand in Brussels centrum

Door een brand in een gebouw in het Brusselse centrum zijn meerdere doden gevallen, melden Belgische media De Morgen en Het Laatste Nieuws op basis van de lokale autoriteiten. Ook zijn er nog zes mensen vermist.

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De brand op het Brouckèreplein brak dinsdagochtend uit en is inmiddels onder controle. Het gaat om het OXY-gebouw, dat gerenoveerd wordt. Op het moment dat de brand uitbrak, zouden er zo’n tweehonderd mensen bezig zijn geweest met werkzaamheden aan het gebouw.

De brand is ontstaan op de tweede verdieping. Doordat het vuur zich verspreidde via de liftschacht ontstond er een grote brand. Reddingsteams focussen vooral op het vinden van mensen in de liftschachten en de liftcabines.

Oorzaak onduidelijk

Eerder meldde de brandweer al dat er drie mensen gewond zijn geraakt. Twee mensen zijn met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis, een brandweerman moest ter plekke voor oververhitting worden behandeld.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Eerdere brand

In 2024 brak er ook al brand uit tijdens de renovatie van het gebouw, toen op het dak. Het is de bedoeling dat de renovatie in 2027 is afgerond.

Twee weken geleden overleden er vijf vrouwen door een brand in een flatgebouw in Antwerpen. Oorzaak van die brand was kortsluiting, veroorzaakt door een kapotte waterleiding.

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ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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