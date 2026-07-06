Bosbranden in Frankrijk en Spanje zorgen voor onrust: zo bereid je je vakantie goed voor
Bosbranden zorgen dit weekend voor onrust in Zuid-Frankrijk en rond de Costa Brava. Hoewel grote wegen grotendeels open zijn, kunnen de omstandigheden snel veranderen. Daarom is het slim om goed voorbereid op reis te gaan.
De ANWB geeft tips.
Bosbranden Costa Brava en Zuid-Frankrijk: waar zijn wegen afgesloten?
Dit weekend zijn op meerdere plekken in Zuid-Frankrijk en rond de Costa Brava bosbranden uitgebroken. In de Spaanse plaats Bisbal d’Empordà, in de provincie Girona, is een grote bosbrand sinds gisteren onder controle. Volgens de Catalaanse regering kan het echter nog tot halverwege deze week duren voordat de brand volledig is geblust, onder meer door de aankomende hittegolf. De lockdown voor Bisbal d’Empordà, Calonge, Platja d’Aro en omliggende plaatsen is gisteravond opgeheven. Er zijn geen grote snelwegen afgesloten, maar lokaal zijn wel verschillende wegen dicht, zegt de ANWB.
Ook in Zuid-Frankrijk woeden op meerdere plaatsen bosbranden. Voor het doorgaande vakantieverkeer zorgen de meeste branden op dit moment niet voor problemen. Ten westen van Perpignan zijn de branden vandaag alleen nog niet onder controle.
Daar zijn de D2 tussen Trévillach en Ille-sur-Têt en de D66 tussen Millas en Vinça afgesloten. Ten noorden van Béziers is de D908 tussen Bédarieux en Carlencas dicht. Wie twijfelt of een hotel, camping of andere accommodatie bereikbaar is, doet er goed aan vooraf contact op te nemen met de accommodatie.
Alert zijn als vakantieganger
De ANWB raadt vakantiegangers aan alert te blijven en zich goed voor te bereiden. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte is de kans op nieuwe bosbranden groot. Het is daarom verstandig om zowel vóór vertrek als tijdens het verblijf het lokale nieuws, de weersverwachtingen en eventuele waarschuwingen van de autoriteiten goed in de gaten te houden.
Houd ook rekening met mogelijke vertragingen of een langer verblijf en zorg ervoor dat je voldoende medicatie en andere essentiële benodigdheden bij je hebt. Reis je naar een gebied waar bosbranden woeden? Vooraf contact opnemen met je accommodatie over de actuele situatie is altijd handig. Daarnaast is het ook verstandig de verkeersinformatie vooraf te checken.
Bosbrand op vakantie: wanneer moet je evacueren?
Kom je tijdens je vakantie terecht in een gebied waar een bosbrand uitbreekt, dan kan het zo zijn dat je hotel of camping moet worden geëvacueerd. In zo’n situatie is het belangrijk de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.
Heb je een pakketreis geboekt, dan kan een vergoeding in veel gevallen geregeld zijn via het Calamiteitenfonds. Ook kan een reis- of annuleringsverzekering in bepaalde situaties dekking bieden. Controleer daarom altijd de voorwaarden van je verzekering en neem bij vragen contact op met je reisorganisatie of verzekeraar.
De ANWB geeft ook tips voor als het echt dreigt mis te gaan: als je ergens bent en er breekt een brand uit, zonder dat er iemand ter plaatse is, loop dan haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Aan de richting van de rook kun je zien waar de brand zich naartoe voortbeweegt. Dus als de brand uit het zuiden komt, loop dan oost- of westwaarts. Bij voorkeur richting een beek, openbare weg, bebouwde kom of een plek met weinig begroeiing. Uiteraard bel je meteen het alarmnummer.
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