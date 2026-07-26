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Duitse autoriteiten vermoeden islamistische terreur na aanslag

De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Alles wijst daarop, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt.

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Bij de Pride in de hoofdstad viel zaterdagavond een dode en raakten zestien mensen gewond. Er was met een wagen ingereden op een menigte. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. In de stad waren die dag honderdduizenden mensen op de been voor het jaarlijkse evenement.

Verdachte Abdul B. is nog voortvluchtig, zegt Dobrindt. B. is volgens de minister in 2005 geboren in Duitsland en heeft ook de Duitse nationaliteit. De autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te sporen. De 21-jarige man zou zijn geradicaliseerd en is volgens Duitse media een aanhanger van Islamitische Staat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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