Redactie
Redactie Buitenland 26 jul 2026bijgewerkt: 28 aug 2026
Leestijd: 1 minuut

Duitse autoriteiten vermoeden islamistische terreur na aanslag

Bouquets of flowers, candles and Berlin bears are placed on July 26, 2026 in front of landmark Brandenburg Gate during to a so-called
ANP / AFP / Ralf Hirschberger

De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Alles wijst daarop, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt.

Bij de Pride in de hoofdstad viel zaterdagavond een dode en raakten zestien mensen gewond. Er was met een wagen ingereden op een menigte. Ook zouden omstanders met een mes zijn aangevallen. In de stad waren die dag honderdduizenden mensen op de been voor het jaarlijkse evenement.

Verdachte Abdul B. is nog voortvluchtig, zegt Dobrindt. B. is volgens de minister in 2005 geboren in Duitsland en heeft ook de Duitse nationaliteit. De autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te sporen. De 21-jarige man zou zijn geradicaliseerd en is volgens Duitse media een aanhanger van Islamitische Staat.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties