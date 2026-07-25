Redactie
Redactie Buitenland 25 jul 2026
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Gewonden in Berlijn, Pride stopgezet nadat auto op menigte inrijdt

Participants celebrate on a float near the Brandenburg Gate during the Christopher Street Day (CSD) parade in Berlin on July 25, 2026. During this year's CSD parade, taking place under the slogan 'Taking a stand is Hot', various groups demonstrate in support of diversity, human rights, and the protection of minorities. RALF HIRSCHBERGER / AFP
ANP / AFP / Ralf Hirschberger

De Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is stopgezet. De politie meldt dat een voertuig lijkt te zijn ingereden op mensen. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt.

Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen. De politie meldt dat de hulpdiensten op grote schaal in actie komen in het stadsparkgebied Tiergarten. Mensen worden opgeroepen de omgeving van het incident te mijden.

De krant Bild sprak een getuige van het incident. Die verklaarde dat een voertuig met hoge snelheid inreed op mensen

Evacuatie

In de Duitse hoofdstad waren zaterdag honderdduizenden mensen op de been voor de Pride Parade, die bekendstaat als Christopher Street Day. Dat verliep aanvankelijk feestelijk. Deelnemers droegen kleurrijke outfits en er waren regenboogvlaggen te zien.

Dagblad Tagesspiegel schrijft dat de menigte bij de beroemde stadspoort Brandenburger Tor het verzoek kreeg rustig te vertrekken. Op een scherm verscheen het woord ‘evacuatie’ en er waren sirenes te horen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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