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Regeringspartij VK kiest Burnham als nieuwe leider en premier

De Britse regeringspartij Labour heeft Andy Burnham zoals verwacht gekozen als nieuwe leider en daarmee ook als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt Keir Starmer op, die vorige maand onder druk zijn vroegtijdige aftreden aankondigde.

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Voordat de procedure van Labour voor de opvolging van Starmer begon, werd al duidelijk dat Burnham de gedoodverfde winnaar was. De 56-jarige politicus meldde zich uiteindelijk als enige kandidaat met de benodigde steun voor de topfunctie. Labour maakte vrijdag tijdens een speciale partijconferentie in Londen bekend dat Burnham aan alle eisen voldoet. Burnham wordt maandag premier.

Voordat de procedure van Labour voor de opvolging van Starmer begon, werd al duidelijk dat Burnham de gedoodverfde winnaar was. De 56-jarige politicus meldde zich uiteindelijk als enige kandidaat met de benodigde steun voor de topfunctie. Labour maakte vrijdag tijdens een speciale partijconferentie in Londen bekend dat Burnham aan alle eisen voldoet. Burnham wordt maandag premier.

Manchester

Burnham sprak zijn partij direct na de aankondiging toe. Hij bedankte zijn partijgenoten en prees Starmer voor zijn inzet voor de partij en het land. Burnham zei klaar te zijn „om leiding te geven en voort te bouwen op het fundament dat door één persoon meer dan wie ook is gelegd”, waarmee hij Starmer bedoelde.

Burnham zei eerder als premier de middelen en macht meer over het land te willen verspreiden. Hij wil daarvoor een extra premierskantoor openen in Manchester, waar hij van 2017 tot voor kort burgemeester was. De plannen komen volgens hem overeen met het verkiezingsprogramma van Labour in 2024. Starmer leidde de partij toen naar een historische winst. Burnham moet nu kiezers proberen terug te winnen van anti-immigratiepartij Reform UK, die in de opiniepeilingen voorligt op Labour.

‘King of the North’

Burnham stopte als burgemeester om via tussentijdse verkiezingen parlementariër te worden. Voor het premierschap is een zetel in het Lagerhuis nodig. De politicus zat eerder ook al in het parlement en vervulde kabinetsfuncties onder premiers Tony Blair en Gordon Brown. In 2010 en 2015 deed hij tevergeefs pogingen om Labourleider te worden.

Hij groeide na zijn vertrek naar Manchester uit tot een van de bekendste regionale bestuurders van Groot-Brittannië. Zijn inzet voor de regio leverde hem de bijnaam ‘king of the north’ op. Zijn eigen roots liggen in Aintree bij Liverpool, ten westen van Manchester. Hij heeft met zijn echtgenote, die in Nederland is geboren, drie kinderen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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