Redactie
Redactie Buitenland 14 jul 2026
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Amerikanen in Congo mogen niet naar VS vliegen vanwege ebola

A passenger's temperature is checked at Bunia Airport in eastern Democratic Republic of the Congo on June 3, 2026. On May 23, DRC authorities announced the temporary closure of Bunia Airport, located in the capital of Ituri Province, where the 17th Ebola outbreak is raging. The airport reopened on June 2. To date, 48 deaths have been reported among 321 confirmed cases of infection, according to Congolese health authorities and the WHO. GLODY MURHABAZI / AFP
ANP / AFP / Glody MURHABAZI

Amerikaanse staatsburgers in de Democratische Republiek Congo mogen geen commerciële vluchten nemen naar de Verenigde Staten vanwege de verspreiding van het ebolavirus in het Afrikaanse land. Dat maakte het Witte Huis bekend.

De betreffende mensen komen op een ‘stap-niet-in’-lijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de VS mogen vliegen.

Het aantal besmettingen in Congo is opgelopen tot meer dan 1900.

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC maakte vrijdag bekend dat een Amerikaanse burger die voor een hulporganisatie werkt in Congo, besmet is geraakt met het ebolavirus.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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