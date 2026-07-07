29 onderzoekers verlaten de VS door Trump en kiezen voor Nederland: zo profiteert Nederland daarvan
Nederland verwelkomt binnenkort een flinke club internationale topwetenschappers. Dankzij het Tulp Fonds komen er 34 onderzoekers naar ons land, 29 daarvan werken of werkten in de Verenigde Staten. De reden voor hun vertrek uit de VS zou het beleid van president Donald Trump zijn.
Het Tulp Fonds focust op het aantrekken van internationale academici naar Nederland. Enerzijds omdat de academische vrijheid wereldwijd onder druk staat, anderzijds omdat hun kennis en expertise een enorme impuls geven aan de innovatiekracht van Nederland.
Belemmering in academische wereld
Van alle topwetenschappers die naar Nederland komen via het Tulp Fonds, is het gros dus afkomstig uit de Verenigde Staten. Een logische verklaring daarvoor is de aanval die president Trump heeft geopend op de academische wereld in het land. Subsidies worden geschrapt, de academische vrijheid staat onder druk en wetenschappelijk advies wordt minder meegenomen in overheidsbeleid.
Voor 29 Amerikaanse toponderzoekers was de maat dus vol. Ze komen naar Nederland om hun werk voort te zetten. Onder de onderzoekers bevinden zich wetenschappers van wereldberoemde instellingen als Harvard, Stanford, Yale en het National Cancer Institute. Het gaat zowel om Amerikanen als om Europese onderzoekers die na een carrière in de Verenigde Staten willen terugkeren.
Kennis van ‘evident belang’
Met het aantrekken van de onderzoekers haalt Nederland kennis in huis op terreinen die van ‘evident belang’ zijn, zegt de Rijksoverheid. Zo wordt gewerkt aan nieuwe vaccins, kunstmatige organen en kankeronderzoek. Ook doen ze onderzoek naar onder andere kernenergie, astrofysica en kunstmatige intelligentie.
„De komst van deze wetenschappers is goed nieuws voor Nederland”, zegt minister Letschert van OCW. „Dit heeft echt impact. Elke topwetenschapper extra betekent toegang tot nieuwe kennis, netwerken en nieuw perspectief voor huidige onderzoekers in ons land. Bijvoorbeeld als het gaat om AI, kwantum, vaccins en maatschappelijke weerbaarheid.”
Door de nieuwe topwetenschappers moet Nederland ook minder afhankelijk worden van andere landen.
Zelf kandidaten aandragen
Onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, umc’s en hogescholen konden zelf kandidaten voordragen. Per topwetenschapper is voor een periode van vijf jaar 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. „Het geld kan worden ingezet voor fundamenteel, toegepast of praktijkgericht onderzoek.”
NWO-voorzitter Marcel Levi is ook te spreken over de komst van de wetenschappers. „Met dit fonds maken we de komst van internationale toponderzoekers naar Nederland mogelijk en behouden en versterken we onze wetenschappelijke toppositie. Een van de belangrijkste pijlers om economisch en maatschappelijk toekomstbestendig te blijven, berust op kennis, onderzoek en innovatie.”
Volgend jaar opnieuw
Los van een grote groep onderzoekers uit de Verenigde Staten komen er ook wetenschappers uit Israël, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Singapore.
Volgend jaar komen er, zo is de bedoeling, opnieuw topwetenschappers naar Nederland. In 2027 vindt een nieuwe selectieprocedure plaats voor het vinden van topwetenschappers, zegt het ministerie van OCW.
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