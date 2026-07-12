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Amerikaanse senator Lindsey Graham (71) overleden

De Amerikaanse senator Lindsey Graham (71) is zaterdagavond overleden na een korte en plotselinge ziekte. De Republikein en bondgenoot van president Donald Trump vertegenwoordigde sinds 2003 de staat South Carolina en zat eerder in het Huis van Afgevaardigden.

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Het overlijden is zondag bekendgemaakt door het kantoor van de politicus. „De familie van senator Graham waardeert alle gebeden in deze periode en vraagt om privacy tijdens deze bijzonder moeilijke tijd”, staat verder in de korte verklaring.

Volgens NBC News rukten hulpdiensten zaterdagavond uit na een melding van een hartstilstand bij de woning van Graham. De Amerikaanse nieuwszender omschrijft hem als „een van de bekendste leden van de Senaat en een belangrijke stem binnen de Republikeinse Partij op het gebied van defensie en internationale betrekkingen”.

Trumpcriticus

Graham bracht vrijdag nog een bezoek aan Oekraïne, waar hij een ontmoeting had met president Volodymyr Zelensky. De senator vertelde Zelensky onder meer over een wetsvoorstel om Rusland nieuwe sancties op te leggen. Hij stond bekend als een voorstander van militaire steun voor Oekraïne. Graham steunde ook Israël en was tegen Iran.

De senator was een uitgesproken criticus van Trump, voordat hij uitgroeide tot een van diens trouwste bondgenoten in Washington. De twee waren enige tijd directe concurrenten. Graham wilde namens de Republikeinse Partij in 2016 meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar staakte zijn poging om presidentskandidaat te worden. Het was uiteindelijk Trump die de Republikeinen succesvol naar het Witte Huis leidde.

Voorverkiezing

„Senator Lindsey Graham, een van de beste mensen en senatoren die ik ooit heb gekend, is overleden!”, reageert Trump op zijn platform Truth Social. „Hij was altijd aan het werk en was een echte Amerikaanse patriot. Lindsey zal enorm worden gemist!!! NADERE DETAILS EN INFORMATIE OVER DE UITVAART VOLGEN NOG. Zo verdrietig!”

Graham streefde naar een vijfde termijn als senator en won vorige maand de voorverkiezing van zijn partij. Hij was eerder van 1995 tot 2003 lid van het Huis van Afgevaardigden. Als senator was hij van 2019 tot 2021 voorzitter van de justitiecommissie van de Senaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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