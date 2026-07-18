Redactie
Redactie Buitenland 18 jul 2026
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Iran: zeker 50 burgerdoden door recente Amerikaanse aanvallen

This screen grab taken from UGC video footage posted on social media on July 18, 2026, shows a plume of black smoke billowing over the town of Mangaf, south of Kuwait City. Kuwait accused Iran on July 18 of targeting civilian sites and vital infrastructure in the country, after reporting attacks on an oil facility and a power and water plant. UGC / UNKNOWN / AFP
ANP / AFP

Sinds de nieuwe escalatie in de Golfregio zijn door Amerikaanse luchtaanvallen zeker vijftig burgerdoden gevallen, meldt de Iraanse regering. Ook zijn meer dan vijfhonderd mensen gewond geraakt.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Hossein Kermanpour, liggen op dit moment nog 37 mensen in het ziekenhuis. 460 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen, schrijft hij op X.

Over het aantal militairen dat is omgekomen is niets bekendgemaakt. De Iraanse regering geeft doorgaans alleen informatie over burgerslachtoffers.

Het geweld tussen de VS en Iran laaide eind juni opnieuw op. Het Amerikaanse leger richt zich met name op de zuidelijke kustprovincies van Iran. Alleen al in de olierijke industrieprovincie Khuzestan, in het zuidwesten, registreerden de autoriteiten volgens persbureau Tasnim de afgelopen tien dagen aanvallen op 95 locaties. Als reactie op de aanvallen voert het Iraanse leger aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de Golfregio.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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