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VS: tanker onder Curaçaose vlag aangevallen die blokkade negeerde

De Amerikaanse krijgsmacht heeft een tanker aangevallen die onder Curaçaose vlag onderweg geweest zou zijn naar een haven in Iran. Het schip heeft de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz geschonden, meldt het Amerikaanse commando in de regio op X. Er zijn raketten afgevuurd op de schoorsteen van de M/T Belma, aldus CENTCOM.

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De olietanker was zonder lading onderweg naar een Iraanse haven, meldt CENTCOM op X. Het schip zou in internationale wateren gevaren hebben, in de richting van het eiland Kharg. De VS hebben naar eigen zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd.

De Amerikanen hebben vanuit de lucht Hellfire-raketten op de schoorsteen afgevuurd, aldus CENTCOM. „Het schip is niet langer onderweg naar Iran.” Op sociale media zijn ook beelden van de aanval geplaatst.

Belma

De VS blokkeren de Straat van Hormuz sinds dinsdagavond. Schepen die van of naar Iraanse havens varen, komen er niet door, zo waarschuwt de krijgsmacht.

De Belma is een 333 meter lange tanker. Het schip voer in het verleden onder verschillende namen en verschillende vlaggen. Uit openbare informatie blijkt dat de VS het schip in 2024 op een sanctielijst hebben geplaatst, omdat er Iraanse olie mee werd vervoerd.

De Amerikaanse krijgsmacht zegt dat er in de eerste 24 uur sinds het begin van de blokkade ook nog twee koopvaardijschepen zijn weggestuurd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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