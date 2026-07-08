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Leger VS meldt nieuwe aanvallen op Iran

Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging van dat land tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz tegen te gaan. De aanval komt kort nadat president Donald Trump had gezegd dat de wapenstilstandsovereenkomst wat hem betreft niet meer bestaat. Hij kondigde nieuwe aanvallen aan.

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Iraanse media melden explosies in onder meer de haven Bandar Abbas, het 100 kilometer zuidoostelijker gelegen Sirik en kustplaatsen aan de Indische Oceaan. Met name de kustplaatsen Konarak en Chabahar zouden volgens Iraanse media zijn aangevallen. Die liggen circa 400 kilometer ten zuidoosten van de Straat van Hormuz. Ook in de regio van Bushehr aan de Perzische Golf zijn explosies gemeld.

Iran heeft aangekondigd dat de zeestraat voor alle scheepvaart wordt gesloten bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. Een bron bij het Iraanse leger stelt dat het land „massale aanvallen” op Amerikaanse doelen in de regio onderneemt als reactie op de jongste luchtaanvallen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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