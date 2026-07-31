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Al duizenden migranten vanuit Marokko in Spaanse exclave Ceuta, tot nu toe 24 doden gemeld

Enkele duizenden mensen uit Marokko hebben na een massale bestorming de Spaanse exclave Ceuta bereikt. Zij kwamen via het water binnen of klommen over hekken. De NOS meldde vanmorgen dat bij de bestorming zeker 24 mensen zijn overleden, vermoedelijk allemaal door verdrinking.

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In de video hierboven zie je beelden van mensen die in Ceuta zijn beland. Vanuit Marokko proberen anderen ook een tweede exclave, Melilla, binnen te komen. Gisteravond was dat vierhonderd van hen gelukt. Het gaat vooral om jonge migranten die op deze manier de Europese Unie binnen willen komen. Volgens de NOS zijn nog eens duizenden mensen onderweg.

👇 Wat is een exclave? Een exclave is een deel van een land dat gescheiden ligt van de rest van dat land en wordt volledig omringd door het grondgebied van een ander land of meerdere andere landen. In dit geval is dat Marokko dat Ceuta en Melilla omringt. Geografisch horen de grondgebieden niet bij elkaar.

Doden in Ceuta, grens met Melilla dicht

Spanje sluit de grens met Marokko bij de Noord-Afrikaanse exclave Melilla. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden, zodat zij ordediensten niet in de weg lopen.

Meerdere mensen vonden de dood bij de bestorming van Ceuta. De Guardia Civil trof gisteravond zes lichamen aan, inmiddels zou dat aantal zijn opgelopen tot 24. Volgens de eerste vaststellingen betreft het mensen die bij hun poging Ceuta te bereiken zijn verdronken voor de kust.

Noodtoestand nog niet uitgeroepen, wel bezoek van premier

Overrompeld door de plotselinge toestroom verzochten de lokale autoriteiten Madrid om de noodtoestand uit te roepen, maar dat verzoek is vooralsnog afgewezen. Wel stuurde de regering zo’n zestig militairen en vele agenten richting Ceuta, om de situatie te bedwingen.

Premier Pedro Sánchez, die ook nog eens te maken heeft met de natuurbranden in Spanje, bezoekt Ceuta vandaag. Hij doet dat samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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