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Laagste aantal schepen door Straat van Hormuz in maand tijd

Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz vaart is teruggelopen naar het laagste aantal in een maand tijd. Dat blijkt uit data van AXSMarine. De afgelopen dagen waren meerdere schepen in de regio doelwit van Iraanse aanvallen.

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Zowel zondag als vrijdag gingen zeven schepen door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds 16 juni, toen er vier schepen door de Straat van Hormuz voeren. Op zaterdag voeren er dertien schepen via de zeestraat. Voor de blokkade van de vaarweg voeren er dagelijks zo’n 120 schepen doorheen.

Heropening van de Straat van Hormuz leek een maand geleden dichtbij na een tijdelijke overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Daarna voeren er dagelijks tientallen schepen via de waterweg, met als piek 68 schepen eind juni. Maar het conflict is opnieuw opgelaaid en de VS en Iran voeren weer aanvallen uit.

Transponder

De zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie en gas. De olieprijzen zijn maandag verder opgelopen nu het aantal schepen door de zeestraat daalt.

De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) liet zondag in een verklaring weten dat vier schepen met hun transponders uit de zeestraat probeerden te passeren, meldt persbureau Bloomberg. Schepen zetten hun transponder uit om ongezien door de smalle waterweg te varen. Twee van deze schepen zouden tot stoppen gedwongen zijn door de IRG.

Schip in brand

De Britse scheepvaartmonitor UKMTO meldde maandag dat er een schip in brand staat na een incident voor de kust van Oman. Het schip is op drift geraakt na te zijn getroffen door een onbekend projectiel. De bemanning is veilig en van boord.

Twee schepen van het Griekse Dynacom Tankers Management zijn aangevallen in de zeestraat, heeft de rederij bekendgemaakt. Het is onduidelijk of de UKMTO het over een van deze schepen heeft. Het gaat om een grote olietanker en een kleinere tanker.

Dat twee tankers van Dynacom zijn getroffen is opvallend, meldt persbureau Bloomberg. De rederij heeft sinds de blokkade van de zeestraat manieren gevonden om toch veilig via de waterweg te varen, ook als andere rederijen het niet aandurfden. Het laat zien hoe onveilig een passage van de zeestraat is en zal andere rederijen mogelijk ontmoedigen om ook een poging te wagen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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