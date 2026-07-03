Aardbevingen Venezuela: man na 8 dagen levend onder het puin vandaan gehaald
De aardbevingen in Venezuela hebben nu zeker 2595 mensen het leven gekost. Dat meldde waarnemend president Delcy Rodríguez vandaag in een persconferentie. Er kwam ook een bericht over een wonder: een man werd levend onder het puin aangetroffen. En dat na acht dagen.
President Rodríguez verzekerde bij de persconferentie over de aardbevingen dat niemand van de 2600 overledenen in massagraven terecht zal komen. Dat aantal doden klinkt enorm, maar het toekomstige cijfer is waarschijnlijk vele malen triester. De Verenigde Naties schatten dat er wel 50.000 mensen vermist kunnen zijn. Volgens satellietbeelden van de NASA zijn door de aardbevingen meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd.
Sterke beveilingingscabine bleek het geluk van geredde man
Na al het leed, was er in Venezuela ook even een moment van geluk, toen een man na acht dagen onder het puin vandaan gehaald werd. De man, je ziet hem op de videobeelden hierboven, werd uit een ingestort winkelcentrum gehaald. Hij zat, tijdens zijn beroep als bewaker, vast in een kleine beveiligingscabine die overeind bleef staan terwijl de rest van het gebouw was ingestort.
In Nederland 1,1 miljoen voor Venezuela opgehaald
Via giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat heeft de hulporganisatie vanmorgen bekendgemaakt. Het gironummer werd vorige week vrijdag geopend.
Het Rode Kruis roept op te blijven doneren. „De behoeften zijn enorm en de hulp zal nog maanden nodig zijn.” Marij Zwart, waterexpert bij het Rode Kruis, waarschuwt voor het ontstaan van een mogelijk tweede crisis: „Die van water, hygiëne en gezondheid. Zonder toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. In combinatie met de warmte is dat extra gevaarlijk, zeker voor kinderen, ouderen en mensen die ziek of gewond zijn.”
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