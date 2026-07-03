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Dodental door aardbevingen Venezuela opgelopen tot bijna 2600

De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2595 mensen het leven gekost. Dat meldde waarnemend president Delcy Rodríguez in een persconferentie, waarin ze verzekerde dat „niemand in massagraven terecht zal komen”.

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Rodríguez zei ook dat de zoektocht naar overlevenden nog gaande is. De Venezolaanse autoriteiten vermijden de term „vermist”. De Verenigde Naties schatten dat er wel 50.000 mensen vermist zouden kunnen zijn. Volgens satellietbeelden van de NASA zijn door de aardbevingen meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd.

De interim-president verdedigde zich op de persconferentie tegen kritiek dat de overheid te traag reageerde op de aardbevingen. „Het was een natuurramp van een omvang die we ons nooit hadden kunnen voorstellen, ook al wisten we dat een seismische gebeurtenis in ons land tot de mogelijkheden behoorde”, zei ze. „We hebben niet één, twee of drie dagen gewacht. We hebben direct actie ondernomen.”

Beelden

De staatstelevisie zendt vaak beelden uit van bijeenkomsten met Rodríguez en veiligheidsfunctionarissen. Toch waren het volgens getuigen burgers, vaak vrijwilligers, die het voortouw namen bij de reddingsoperatie. Daarbij groeven mensen soms met hun blote handen in het puin om bedolven slachtoffers te bevrijden. Militairen die hielpen bij ingestorte huisvesting in La Guaira, vertelden persbureau Reuters dat ze zich als vrijwilligers hadden gemeld.

De interim-president, die Venezuela leidt sinds de Verenigde Staten leider Nicolás Maduro in januari gevangennamen, verwierp de kritiek en claimde dat opzettelijk onjuiste informatie wordt verspreid. Ze zei dat de overheid na de ramp meteen duizenden hulpverleners heeft ingezet. „We hebben alles gedaan wat we konden en dat blijven we doen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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