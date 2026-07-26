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Politie Berlijn deelt foto van verdachte aanrijding Pride

De Duitse politie heeft zondag de naam en een foto gedeeld van de verdachte van de aanrijding tijdens Pride in Berlijn. In het online opsporingsbericht staat dat gezocht wordt naar Abdul B. van 21 jaar.

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De man heeft volgens de omschrijving van de politie een slank postuur, is ongeveer 1,90 meter lang en heeft zwart haar. In het signalement staat verder dat hij een zwarte hoodie en een witte broek droeg.

De politie meldt dat B. ervan wordt verdacht vrijdag rond 22.00 uur in de omgeving van de Tiergarten meerdere mensen te hebben aangereden met een auto. Een of meer personen zouden daarna uit het voertuig zijn gestapt. Meerdere mensen zouden daarna zijn neergestoken. De politie roept mensen op B. niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend en gevaarlijk is.

Helikopters

Volgens een politiewoordvoerder was de verdachte al bekend bij de autoriteiten en zou hij deel uitmaken van het islamistische milieu in Berlijn. De man kwam volgens het Duitse persbureau DPA in mei 2026 vrij uit jeugddetentie.

De politie denkt niet dat B. zich nog in de omgeving van de plaats delict bevindt. Vermoedelijk is hij elders in Berlijn. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters en agenten uit verschillende deelstaten ingezet.

Shock

Berlin Pride, ook wel Christopher Street Day genoemd, trok honderdduizenden bezoekers. Door het geweld is één persoon om het leven gekomen en raakten zestien anderen gewond. Drie personen hebben levensbedreigende verwondingen. Ongeveer dertig andere mensen werden ter plaatse behandeld vanwege shock.

Bondskanselier Friedrich Merz noemde het incident een „afschuwelijke daad”. Burgemeester Kai Wegner van Berlijn veroordeelde de aanval op een bijeenkomst die volgens hem stond voor „een tolerant en vreedzaam Berlijn”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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