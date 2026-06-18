Redactie
Redactie Buitenland 18 jun 2026
Leestijd: 1 minuut

Zweden, Noorwegen en Canada komen met nieuw steunpakket Oekraïne

Sweden's Minister of Defence Pal Jonson makes a statement as he arrives for a Foreign Affairs Council of Defence in Brussels on May 12, 2026. Nicolas TUCAT / AFP
ANP / AFP / NICOLAS TUCAT

Zweden, Noorwegen en Canada komen met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Dat zegt de Zweedse minister van Defensie Pål Jonson voorafgaand aan een NAVO-bijeenkomst voor defensieministers in Brussel.

Het gaat om een zogenoemd PURL-pakket, een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens inkopen voor Oekraïne, nu de VS zelf geen wapens meer verstrekken. Volgens Jonson draagt Zweden 108 miljoen dollar (93 miljoen euro) bij aan de zending, zonder toe te lichten hoeveel Noorwegen en Canada bijdragen.

In februari kondigde Zweden ook al aan een PURL-bijdrage te doen. Toen droeg het land 86 miljoen euro bij aan een pakket waaraan ook Nederland meebetaalde.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties