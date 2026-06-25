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Venezuela getroffen door niet één maar twee zware aardbevingen

In het noorden van Venezuela hebben woensdag (lokale tijd) kort na elkaar twee zware aardbevingen met een kracht van respectievelijk 7.2 en 7.5 plaatsgevonden. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Eerder op de dag sprak de USGS van slechts een enkele aardbeving met een kracht van 7.1.

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„Er is kans op veel slachtoffers en aanzienlijke schade, en de ramp heeft waarschijnlijk een grote omvang,” aldus de USGS. De dienst schatte dat het dodental waarschijnlijk tussen de 10.000 en 100.000 ligt.

De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, heeft in een televisietoespraak de noodtoestand afgekondigd in het land. Ze zei financiële steun aan te vragen bij multilaterale organisaties om de herstelwerkzaamheden te ondersteunen. „We betuigen ons medeleven aan degenen die helaas een familielid hebben verloren,” zei ze ook.

Luchthaven

De autoriteiten hebben nog geen schattingen bekendgemaakt van het aantal doden of gewonden, maar het is wel al duidelijk dat de bevingen dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. Zo sprak de burgemeester van Chacao, een stadsdeel van Caracas, al van dodelijke slachtoffers maar zonder een specifiek aantal te noemen.

Ook is al duidelijk dat huizen en gebouwen zijn ingestort en dat er schade is aan de internationale luchthaven van Caracas, waar delen van een dak zijn ingestort. De luchthaven is tot nader order gesloten, aldus Rodríguez in dezelfde toespraak.

Er zijn geen meldingen van schade aan de olie-infrastructuur van het land.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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