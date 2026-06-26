Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dodental Venezuela meer dan verdubbeld

Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Interim-president Delcy Rodríguez meldde dat meer dan 589 mensen zijn overleden en 2980 personen gewond zijn geraakt.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Het land werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen vlak na elkaar. De beving vond 13 kilometer onder de oppervlakte plaats. Dat is relatief weinig en zeer schadelijk. Het epicentrum lag ongeveer 160 kilometer ten westen van de hoofdstad Caracas, die ook zwaar beschadigd is.

Vlak ten noorden van de hoofdstad zijn langs de kust enorme verwoestingen gemeld. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er in de puinhopen liggen. Beelden van de kust ten noorden van Caracas tonen talrijke volkomen ingestorte panden. De internationale luchthaven van Caracas ligt ook in die streek.

Door zeker zeventien landen zijn ploegen reddingswerkers en medici op pad gestuurd om te helpen, ook door Nederland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties