Redactie
Redactie Buitenland 25 jun 2026
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Aardbeving in Venezuela lijkt zwaarste sinds 1900

Rescuers search through the rubble of a collapsed building in the Altamira neighbourhood following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. Federico PARRA / AFP
ANP / AFP / FEDERICO PARRA

Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Dat komt naar voren uit data van de Amerikaanse geologische dienst USGS.

In 1900 vond in het Zuid-Amerikaanse land een aardbeving plaats met een geschatte kracht van 7.7. Die veroorzaakte destijds aanzienlijke schade aan woningen, kerken en andere gebouwen, zegt de dienst.

De beving zou krachtiger zijn geweest dan die van woensdagavond. Toen vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7.2 en 7.5.

De aardschokken zorgden voor een enorme ravage, onder meer aan de belangrijkste internationale luchthaven van het land. De autoriteiten stellen dat er minstens 32 doden zijn gevallen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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