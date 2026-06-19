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Na mijnenjager ook Nederlands fregat richting Straat van Hormuz

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter krijgt mogelijk een rol bij het openhouden van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Vooruitlopend op die mogelijke inzet vaart het schip vanuit Zuidoost-Azië alvast richting de regio. Dat meldt minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij benadrukt dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen over de inzet. Eerder werd al een mijnenjager richting het Midden-Oosten gestuurd.

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Nederland is volgens Yeşilgöz „nauw betrokken” bij de militaire planning van een multinationale missie in de Straat van Hormuz, waarbij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het voortouw nemen. „In overleg met coalitiepartners is geconstateerd dat een luchtverdedigings- en commandofregat van grote meerwaarde kan zijn als de missie van start gaat”, schrijft zij. Daarom zet het schip alvast koers naar de zeestraat tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Die reis duurt enkele weken.

De mijnenveger Willemstad is al actief in de Middellandse Zee. Het schip helpt daar in NAVO-verband bij het opsporen en onschadelijk maken van zeemijnen. De Willemstad blijft beschikbaar om te worden ingezet in de Straat van Hormuz. Mocht het kabinet willen besluiten een of beide schepen daadwerkelijk in te zetten, zal het eerst de Tweede Kamer om toestemming vragen. Een voorwaarde daarbij is dat de situatie in de regio stabiel is.

Vicepremier Yeşilgöz, die de afwezige minister-president Rob Jetten verving bij de persconferentie na de ministerraad, noemde de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran „een hoopvolle beweging”. Er is volgens haar nog te veel onduidelijk om nu al aan een missie in de Straat van Hormuz te kunnen beginnen. Maar als die wel van start gaat, is het zaak om vast schepen in de buurt te hebben, legde zij uit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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