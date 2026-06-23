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Frankrijk beleeft warmste dag sinds begin metingen

Frankrijk heeft dinsdag de warmste dag beleefd sinds het begin van de metingen in 1947, meldt de nationale weerdienst Météo France. De temperatuur liep gemiddeld op tot 29,8 graden. Die temperatuur is een gemiddelde van de dag- en nachttemperaturen van dertig weerstations verspreid over het land.

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Het vorige record van 29,4 graden werd gemeten op 25 juli 2019 en 5 augustus 2003. Daarnaast werden dinsdag meerdere regionale weerrecords in het westen van Frankrijk verbroken, meldt de weerdienst. De nacht van maandag op dinsdag was de warmste ooit gemeten in Frankrijk met een gemiddelde temperatuur van 21,6 graden. De extreme hitte houdt naar verwachting tot minstens donderdag aan.

Het land gaat sinds vorige week gebukt onder een hittegolf die temperaturen tot boven de 40 graden met zich meebrengt. Météo France heeft vanwege de hitte voor heel het land waarschuwingen afgegeven. Voor het merendeel van de regio’s, een recordaantal, geldt de hoogste waarschuwing code rood.

Hittemaatregelen

De hitte treft het dagelijkse leven van de Fransen. Duizenden scholen hanteren aangepaste openingstijden of blijven helemaal dicht. Ook rijden er minder treinen dan normaal. Verschillende toeristische trekpleisters, waaronder het Louvre en de Eiffeltoren, hebben hun openingstijden aangepast.

Door de hitte zoeken veel mensen het water en de zee op. Dat is niet zonder gevaren. Volgens premier Sébastien Lecornu zijn sinds donderdag ongeveer veertig mensen verdronken. Maandag stierven twee kinderen in een auto in het zuiden van Frankrijk, vermoedelijk door de hitte.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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