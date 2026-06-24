Redactie
Redactie Buitenland 24 jun 2026
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Opnieuw warmste dag sinds begin metingen in Frankrijk

epa13060856 Tourists visit the Louvre Museum on one of the hottest days on record in Paris, France, 24 June 2026. Due to high temperatures, the Louvre Museum is closing its doors in the afternoon until the heat wave ends. Since the beginning of the week, France has been experiencing unusually high temperatures for this time of year. At least 48 people have died across the country from drowning as they tried to escape the heat, authorities said. EPA/TERESA SUAREZ
ANP / EPA / TERESA SUAREZ

In Frankrijk is woensdag volgens voorlopige cijfers opnieuw de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd. Het record van een dag eerder is daarmee verbroken.

Dinsdag meldde de nationale weerdienst dat op zo’n dertig meetstations een gemiddelde temperatuur van 29,8 graden werd gemeten. Woensdag was dat volgens voorlopige cijfers circa 30 graden.

Volgens een analyse van persbureau AFP is het in de helft van Frankrijk minstens 40 graden geweest. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. Dit zou donderdag ruim driekwart van de Franse bevolking treffen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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