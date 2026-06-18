Redactie
Redactie Buitenland 18 jun 2026
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VS bevestigen opheffen blokkade voor de Straat van Hormuz

In this picture obtained from Iran's ISNA news agency on June 18, 2026, vessels are seen anchored in Bandar Abbas along the Strait of Hormuz. Oil prices tumbled after Trump and his Iranian counterpart separately signed their accord to end the Middle East war, with the Strait of Hormuz to reopen but two months of negotiations lying ahead. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP
ANP / AFP / Amirhossein Khorgooei

De Verenigde Staten hebben hun blokkade opgeheven voor de Straat van Hormuz, bevestigt het Amerikaanse centrale commando CENTCOM op X. Hierdoor kan „al het scheepvaartverkeer van en naar Iraanse havens en kustgebieden” weer plaatsvinden.

De Amerikaanse vloot blijft wel in de buurt, „om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de overeenkomst worden nageleefd en volledig van kracht blijven”, aldus CENTCOM. De Amerikaanse vicepresident JD Vance meldde donderdag dat die dag de zestigdaagse overeenkomst tussen de VS en Iran is ingegaan. Onderdeel hiervan is het openen van de belangrijke Straat van Hormuz.

Onderhandelingen over een definitieve overeenkomst beginnen naar verwachting dit weekend in Zwitserland. Eerder werd vrijdag genoemd als startmoment.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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