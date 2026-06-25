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VS mobiliseren hulp voor Venezuela na zware aardbevingen

De Verenigde Staten hebben laten weten dat ze in contact staan ​​met de Venezolaanse autoriteiten na zware aardbevingen en dat ze hulp mobiliseren voor het Zuid-Amerikaanse land. „We staan ​​in contact met de autoriteiten en mobiliseren hulp”, aldus onderminister van Buitenlandse Zaken Christopher Landau op X. Hij noemde de aardbevingen „verwoestend”.

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Woensdagmiddag (lokale tijd) troffen twee zware aardbevingen het gebied ten westen van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Daar stortten gebouwen in en kwamen mensen vast te zitten onder het puin. Wetenschappers waarschuwden voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoestingen in het hele land.

De Amerikanen sturen onder meer „zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen en andere middelen tijdens de cruciale eerste dagen na deze tragische natuurramp”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op X.

‘Verwoestend’

De Amerikaanse president Donald Trump zei in een bericht op Truth Social dat de twee aardbevingen die Venezuela eerder die dag troffen, een „verwoestend aantal levens” hebben geëist, zonder daarbij officiële aantallen te noemen. „De eerste berichten zijn niet goed.”

Ook onder meer Ecuador, Panama, Chili en El Salvador hebben hulp aangeboden. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven te beoordelen hoe zijn land de Venezolanen kan helpen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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