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Trump: ontmoeting met Iran vindt dinsdag plaats

De VS en Iran ontmoeten elkaar dinsdag in de Qatarese hoofdstad Doha, schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn Truth Social. Volgens Trump heeft Iran om een ontmoeting gevraagd.

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Het Witte Huis meldt dat speciale gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner de bijeenkomst zullen bijwonen. Het zou gaan om overleg „op hoog niveau”. Ook zouden er technische besprekingen plaatsvinden.

De afgelopen dagen vonden er zowel van de VS als van Iran aanvallen plaats. Volgens de Verenigde Staten ging het om vergelding, nadat een commercieel schip in de Straat van Hormuz werd aangevallen.

Eerdere berichten over een ontmoeting tussen de landen werden maandag door het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkend.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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