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VS gaan troepen en bases in Europa heroverwegen

De Verenigde Staten gaan de komende zes maanden heroverwegen welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden, zegt defensieminister Pete Hegseth. De evaluatie moet ervoor zorgen dat Europa grotendeels voor zijn eigen verdediging zorgt én dat de VS ongehinderd vanuit Europa kunnen blijven opereren, lichtte Hegseth tijdens een vergadering met NAVO-collega’s toe.

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Europese NAVO-landen maken zich al langer zorgen over berichten uit Washington dat een deel van de ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen uit Europa zou kunnen vertrekken. Zij zijn voor Europese bondgenoten heel belangrijk, omdat ze hen helpen beschermen tegen Rusland. Voor de wens van de VS om slagkracht te verleggen naar Azië is begrip. Maar voor het weghalen van troepen uit ergernis over weerstand tegen de Iranoorlog, zoals Duitsland leek te overkomen, veel minder.

„Vergis je niet, dit wordt een echte herbeoordeling”, waarschuwde Hegseth. De evaluatie van zes maanden of minder moet ervoor zorgen dat Europa het voortouw krijgt in zijn eigen verdediging en „onze toegang en het gebruik van bases en luchtruim duidelijk worden afgebakend en verzekerd”.

De VS zijn nog altijd woedend dat sommige Europese bondgenoten geen toestemming gaven om vanaf hun grondgebied bijvoorbeeld luchtaanvallen op Iran uit te voeren, al gold dat lang niet voor allemaal en draaiden andere uiteindelijk bij. Dat de VS vanuit Europa kunnen opereren is juist een belangrijke reden om überhaupt aan de NAVO deel te nemen, klonk het onheilspellend.

De VS willen verder hun financiële bijdrage aan de NAVO laten afhangen van wat andere lidstaten in hun defensie steken, zei Hegseth. Als zij dat verzaken verlagen de Amerikanen hun NAVO-contributie, waarvan bijvoorbeeld het hoofdkwartier wordt betaald.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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