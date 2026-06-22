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Eerste ronde gesprekken VS en Iran in Zwitserland afgerond

Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat de eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. In een gezamenlijke verklaring van de bemiddelaars staat dat een stappenplan overeengekomen is om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Technische gesprekken over de deal zullen de rest van de week plaatsvinden in Zwitserland.

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In de verklaring staat dat er een „hooggeplaatste commissie” wordt opgezet die politiek overzicht moet houden over de bemiddeling. De hoofdonderhandelaars van beide partijen moeten regelmatig verslag uitbrengen aan deze commissie.

Ook zullen de VS en Iran een deëscalatiemechanisme opzetten met Libanon om militaire operaties in dat land te voorkomen. Om incidenten in de Straat van Hormuz te voorkomen wordt er een communicatielijn opgezet.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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