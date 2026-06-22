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Redactie Buitenland 22 jun 2026
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Eerste ronde gesprekken VS en Iran in Zwitserland afgerond

US Vice President JD Vance (2ndR), US President's special envoy Steve Witkoff (L), Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (2ndL) and Pakistan's Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir shake hands ahead of a quadrilateral meeting between the United States, Iran, Pakistan and Qatar at the Burgenstock luxury hotel complex overlooking Lake Lucerne, Switzerland, on June 21, 2026, as part of high-level talks aimed at advancing a deal to end the Middle East conflict. A new round of negotiations over the Middle East war was set to kick off on June 21, 2026 with Iranian negotiators arriving in the Swiss host city hours ahead of US Vice President JD Vance, even as Tehran said it was closing the Strait of Hormuz again over Israeli attacks in Lebanon. Nathan Howard / POOL / AFP
ANP / AFP / Nathan Howard

Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat de eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. In een gezamenlijke verklaring van de bemiddelaars staat dat een stappenplan overeengekomen is om binnen zestig dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Technische gesprekken over de deal zullen de rest van de week plaatsvinden in Zwitserland.

In de verklaring staat dat er een „hooggeplaatste commissie” wordt opgezet die politiek overzicht moet houden over de bemiddeling. De hoofdonderhandelaars van beide partijen moeten regelmatig verslag uitbrengen aan deze commissie.

Ook zullen de VS en Iran een deëscalatiemechanisme opzetten met Libanon om militaire operaties in dat land te voorkomen. Om incidenten in de Straat van Hormuz te voorkomen wordt er een communicatielijn opgezet.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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