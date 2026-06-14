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Premier Pakistan: vredesakkoord tussen VS en Iran bereikt

Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif op X. Dit zal op 19 juni in Zwitserland door beide landen ondertekend worden.

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Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat „de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd”.

Via Truth Social reageerde de Amerikaanse president Trump vrijwel direct: „De overeenkomst met de Islamitische Republiek Iran is nu rond. Van harte gefeliciteerd allemaal! Ik geef hierbij mijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart van de Straat van Hormuz en geef tegelijkertijd toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine.” En hij sluit zijn bericht af met: „Schepen van de wereld, start uw motoren. Laat de olie stromen!”

Premier en bemiddelaar Sharif bedankte op X ook de partners die erbij betrokken waren. Hij spreekt van de „voortreffelijke leiders van de Staat Qatar” en de „visionaire leiders van het Koninkrijk Saudi-Arabië en de Republiek Turkije”. Hij meldt dat de bemiddelaars deze week een reeks bijeenkomsten faciliteren die „de basis leggen voor de technische gesprekken en de officiële ondertekeningsceremonie”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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