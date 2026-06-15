Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VK verbiedt sociale media voor jongeren onder de 16

Het Verenigd Koninkrijk verbiedt het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Dat meldt premier Keir Starmer tijdens een persconferentie vanuit Downing Street. Het verbod moet in het voorjaar van 2027 van kracht gaan. Naast een verbod moet de wet ook beperkingen opleggen aan enkele onlinegamediensten.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

„Met mijn hand op mijn hart: al wat ik wil voor mijn eigen kinderen, is dat zij gelukkig zijn en zich veilig kunnen voelen”, aldus Starmer. „Maar denkt u nu echt dat sociale media een ‘gelukkige’ omgeving voor onze kinderen creëren, dat het een plek is waar zij zich veilig kunnen wanen?”, vervolgt Starmer. „Ik denk dat ik die vragen niet eens hoef te beantwoorden, niet?”

Uit consultatie was gebleken dat negen op de tien ouders in het VK een volledig verbod voor minderjarigen steunden. Het land neemt daarmee verregaande stappen tegen socialemediaverslaving en de daarmee gepaard gaande gevolgen. „Ik denk dat de meeste ouders dit plan zullen omarmen”, aldus Starmer, die naar eigen zeggen goed heeft geluisterd naar de geluiden van mensen die reageerden op de ontwerpwet.

Australië

Het plan voorziet niet slechts in een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media. Ook onlineplatforms waar vreemden makkelijk contact leggen met kinderen, zoals livestreamsites voor games, zullen beperkingen krijgen opgelegd. Die stap van zijn kabinet roemt Starmer als gidsend voor de wereld, al erkent hij ook mogelijke beren op de weg: „Ja, het is lastig daar wetten voor te maken, lastig om te reguleren, om af te dwingen – maar we kunnen dit veranderen en zúllen dit veranderen.”

In december kwam Australië ook al met een dergelijk verbod.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties