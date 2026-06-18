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Vicepresident VS: bestand van 60 dagen donderdag ingegaan

De Amerikaanse vicepresident JD Vance zegt dat de onderhandelingsperiode van zestig dagen, die onderdeel is van een akkoord met Iran, donderdag is ingegaan. In die periode geldt een staakt-het-vuren tussen de twee landen en Israël en moet verder worden gepraat over een definitief vredesplan.

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Vance zei dat die onderhandelingen naar verwachting dit weekend beginnen in Zwitserland. Eerst zou daar ook het zogenoemde memorandum van overeenstemming getekend worden, maar in de nacht van woensdag op donderdag werd bekendgemaakt dat het al digitaal was ondertekend door zowel de VS als Iran.

Een van de belangrijkste punten die nog verder moeten worden uitgewerkt, is wat er moet gebeuren met het verrijkte uranium van Iran. In het akkoord is wel opgenomen dat Iran nooit een kernwapen mag ontwikkelen of kopen.

ANP

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