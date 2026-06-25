Redactie
Redactie Buitenland 25 jun 2026
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Dodental van aardbevingen in Venezuela loopt op

A woman walks past a car crushed under the collapsed remains of a corrugated metal roof amid debris following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, about 30 km northwest of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. Juan BARRETO / AFP
ANP / AFP / Juan Barreto

Het dodental van twee zware aardbevingen die kort na elkaar plaatsvonden in Venezuela is verder opgelopen naar 188, meldt voorzitter van de nationale vergadering Jorge Rodriguez. Zo’n tweehonderd mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn minstens 1520 gewonden, aldus Rodriguez.

Eerder werden 164 doden gemeld. Toen werd gesuggereerd dat werd gevreesd voor een nog veel hoger dodental. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar mensen die nog onder het puin liggen.

In het noorden van het land, dat het zwaarst getroffen is door de aardbevingen, zouden winkels worden geplunderd. In een deel van het land zijn telefoonverbindingen en de elektriciteit uitgevallen, meldden lokale media.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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